Полузащитник «Маккаби» Перец отказался переходить в ЦСКА

Полузащитник «Маккаби» из Тель-Авива Дор Перец ответил отказом на предложение перейти в московский ЦСКА, сообщает израильский телеканал Sport1.

По данным источника, футболисту предлагали зарплату около миллиона евро за сезон. Однако сам игрок намерен продолжить карьеру в европейском топ-чемпионате. Изменить его намерение может только очень выгодное предложение из другой лиги. Также указано, что «Маккаби» получил официальное предложение по игроку от «Удинезе».

26-летний футболист в прошедшем сезоне провел 52 матча за «Маккаби» во всех турнирах и забил десять мячей при девяти голевых передачах.