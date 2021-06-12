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Полузащитник «Маккаби» Перец отказался переходить в ЦСКА

17:16
Дор Перец. Фото sport1.maariv.co.il.
Дор Перец. Фото sport1.maariv.co.il.
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Полузащитник «Маккаби» из Тель-Авива Дор Перец ответил отказом на предложение перейти в московский ЦСКА, сообщает израильский телеканал Sport1.

По данным источника, футболисту предлагали зарплату около миллиона евро за сезон. Однако сам игрок намерен продолжить карьеру в европейском топ-чемпионате. Изменить его намерение может только очень выгодное предложение из другой лиги. Также указано, что «Маккаби» получил официальное предложение по игроку от «Удинезе».

26-летний футболист в прошедшем сезоне провел 52 матча за «Маккаби» во всех турнирах и забил десять мячей при девяти голевых передачах.

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