Мостовой — о трансфере Сауся: «Это хорошее приобретение»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о переходе полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

«Поможет ли он «Спартаку», покажет время. Много было трансферов, и по фамилиям мы всех не вспомним. В целом он хороший русский молодой парень. Думаю, что это хорошее приобретение. Проявит ли он себя или нет — пока рано говорить. Ему нужно начать играть. Не все переходят в «Спартак» и сразу же выходят на поле. Я видел много примеров, когда футболисты приходят в команду и сидят на лавке, поэтому посмотрим, что будет дальше», — сказал Мостовой «СЭ».

22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Мелания Титаева