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Семак прокомментировал заявление Тедеско об уходе из «Спартака» в конце сезона

23:27
Доменико Тедеско и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ отреагировал на заявление Доменико Тедеско, который сообщил, что покинет команду по окончании сезона.

— Что вы думаете о решении Тедеско уйти летом? Он сказал, что из-за ковида не видится с семьей.

— Это решение Тедеско. Слава Богу, что моя семья рядом. Прекрасно понимаю его, достаточно сложно работать в другой стране, вдалеке от родных и близких. Он имеет полное право на это решение. Хочется пожелать ему удачи, вне зависимости от того, где он будет работать.

35-летний Тедеско работает в «Спартаке» с октября 2019 года. В прошлом сезоне красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. В текущем — москвичи располагаются на второй строчке с 35 баллами.

(Гоша Чернов)

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