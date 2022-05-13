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Кузяев: «Раньше я забивал, а в этом чемпионате не получалось, конечно, хотелось бы забить «Спартаку»

Кузяев заявил, что хотел бы забить «Спартаку» в матче 29-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции ответил на вопрос, почему в текущем сезоне РПЛ пока не забил ни один гол.

— Вы раньше часто забивали в РПЛ, а в этом сезоне пока нет голов. Есть желание отличиться в матче со «Спартаком»?

— Да, раньше я забивал, а в этом чемпионате не получалось, хотя в Лиге чемпионов я забил. Конечно, хотелось бы забить «Спартаку». Я помню свой первый сезон в «Зените», когда сумел дома поразить ворота «Спартака», для меня это памятно. Хочу забить в воскресенье, но в первую очередь надеюсь, что мы возьмем три очка и порадуем болельщиков.

— Как изменилась атмосфера в команде после того, как вы выиграли чемпионство?

— Атмосфера особо не изменилась. Тренируемся в приподнятом настроении. Мы уже четвертый раз подряд становимся чемпионами. Может, ребята уже привыкли (смеется).

Кузяев в сезоне РПЛ-2021/22 сыграл за питерский клуб 20 матчей и отдал восемь голевых передач.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая.

Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Крылья Советов

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