Кузяев: «Раньше я забивал, а в этом чемпионате не получалось, конечно, хотелось бы забить «Спартаку»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции ответил на вопрос, почему в текущем сезоне РПЛ пока не забил ни один гол.

— Вы раньше часто забивали в РПЛ, а в этом сезоне пока нет голов. Есть желание отличиться в матче со «Спартаком»?

— Да, раньше я забивал, а в этом чемпионате не получалось, хотя в Лиге чемпионов я забил. Конечно, хотелось бы забить «Спартаку». Я помню свой первый сезон в «Зените», когда сумел дома поразить ворота «Спартака», для меня это памятно. Хочу забить в воскресенье, но в первую очередь надеюсь, что мы возьмем три очка и порадуем болельщиков.

— Как изменилась атмосфера в команде после того, как вы выиграли чемпионство?

— Атмосфера особо не изменилась. Тренируемся в приподнятом настроении. Мы уже четвертый раз подряд становимся чемпионами. Может, ребята уже привыкли (смеется).

Кузяев в сезоне РПЛ-2021/22 сыграл за питерский клуб 20 матчей и отдал восемь голевых передач.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая.