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Семак — о переходе Дурана в «Зенит»: «По словам журналистов у нас должно было уже 10 человек появиться»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Джон Дуран.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном трансфере форварда Джона Дурана.

— Не секрет, что Джон Дуран приедет в «Зенит». Чего вы ждете от него?

— Для меня это секрет. Пока ничего не могу сказать. По словам журналистов у нас должно было появиться уже 10 человек, но пока никого нет, — сказал Семак.

Ранее в пресс-службе «Зенита» сообщили «СЭ», что 22-летний колумбиец успешно прошел медосмотр перед завершением перехода. Форвард должен присоединиться к сине-бело-голубым на правах аренды до конца сезона.

С июля 2025 года Дуран выступал на правах аренды за «Фенербахче». Колумбиец провел за турецкую команду 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.

Джон Дуран.«Зенит» нашел нападающего — да какого! Еще весной Дуран играл в паре с Роналду с зарплатой почти 20 миллионов евро

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Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Джон Дуран
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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