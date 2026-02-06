Семак — о переходе Дурана в «Зенит»: «По словам журналистов у нас должно было уже 10 человек появиться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном трансфере форварда Джона Дурана.

— Не секрет, что Джон Дуран приедет в «Зенит». Чего вы ждете от него?

— Для меня это секрет. Пока ничего не могу сказать. По словам журналистов у нас должно было появиться уже 10 человек, но пока никого нет, — сказал Семак.

Ранее в пресс-службе «Зенита» сообщили «СЭ», что 22-летний колумбиец успешно прошел медосмотр перед завершением перехода. Форвард должен присоединиться к сине-бело-голубым на правах аренды до конца сезона.

С июля 2025 года Дуран выступал на правах аренды за «Фенербахче». Колумбиец провел за турецкую команду 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.