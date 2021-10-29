Семак: «В раздевалке все поздравили Артема. А что касается фразы, то я не слышал»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (4:1).
— Сложный матч. В первом тайме много ошибались, позволяли создавать моменты. Мы контролировали ход игры, могли забить еще, тогда игра была бы немного полегче. Второй тайм начался с пенальти, пропустили необязательный гол, но хорошо провели дальнейший отрезок и сумели довести матч до победы. Поздравляю болельщиков.
— После гола Артем Дзюба что-то крикнул в адрес скамейки. Предположительно, что он должен играть в стартовом составе. Так ли это? Как вы отреагировали на это?
— То, что обновил рекорд, — непростое достижение. В раздевалке все поздравили Артема. А что касается фразы, то я не слышал. А кто должен играть в стартовом составе — решение принимает главный тренер.
После 13 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 29 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 23 баллами идет на 2-й позиции.
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