Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба — рекордсмен чемпионата России. Теперь без вопросов

21:07
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

Выйдя на замену в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо», Артем Дзюба забил очередной гол и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. 33-летний форвард продлил результативную до шести встречу и записал на свой счет 144-й гол в высшем дивизионе и обогнал Олега Веретенникова.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

375

144

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

259

89

Валерий Есипов

Факел. Ротор, Сатурн

390

88

Кроме того, Артем вышел на второе место в списке бомбардиров «Зенита» в официальных матчах, обойдя Владимира Кулика. Гол в ворота Антона Шунина стал для Дзюбы 102-м в карьере. Чаще соперников сине-бело-голубых огорчал только Александр Кержаков, на счету которого 163 мяча.

Лучшие бомбардиры в истории «Зенита»

Игрок

Высший дивизион

Первый дивизион

Кубки

Еврокубки

Всего

Александр Кержаков

120

-

16

27

163

Артем Дзюба

81

-

5

16

102

Владимир Кулик

23

71

7

-

101

Юрий Желудков

69

8

5

5

87

Владимир Клементьев

72

-

13

1

86

Владимир Казаченок

65

-

18

1

84

Лев Бурчалкин

78

-

4

-

82

Андрей Аршавин

57

-

6

17

80

Халк

55

-

3

18

76

Данни

52

-

2

14

68

Зато в рейтинге главных врагов «Динамо» Дзюба уже сравнялся с Кержаковым. На счету лидеров «Зенита» разных лет по 14 мячей в ворота бело-голубых. Правда, Артем провел 28 матчей, а Александр — всего 20. Больше десяти мячей динамовцам забили еще два элитных снайпера — Дмитрий Лоськов и Дмитрий Кириченко.

Футболисты, чаще всего забивавшие «Динамо» в чемпионатах России

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

Зенит

20

14

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

28

14

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

31

12

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

28

11

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

19

7

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Трусова повторяет трагедию Медведевой? Слухи о переломе стопы у Александры все настойчивее
Расширение вселенной: почему Facebook стал Meta
2
4
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры