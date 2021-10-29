Дзюба — рекордсмен чемпионата России. Теперь без вопросов
Выйдя на замену в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо», Артем Дзюба забил очередной гол и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. 33-летний форвард продлил результативную до шести встречу и записал на свой счет 144-й гол в высшем дивизионе и обогнал Олега Веретенникова.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
375
|
144
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
259
|
89
|
Валерий Есипов
|
Факел. Ротор, Сатурн
|
390
|
88
Кроме того, Артем вышел на второе место в списке бомбардиров «Зенита» в официальных матчах, обойдя Владимира Кулика. Гол в ворота Антона Шунина стал для Дзюбы 102-м в карьере. Чаще соперников сине-бело-голубых огорчал только Александр Кержаков, на счету которого 163 мяча.
Лучшие бомбардиры в истории «Зенита»
|
Игрок
|
Высший дивизион
|
Первый дивизион
|
Кубки
|
Еврокубки
|
Всего
|
Александр Кержаков
|
120
|
-
|
16
|
27
|
163
|
Артем Дзюба
|
81
|
-
|
5
|
16
|
102
|
Владимир Кулик
|
23
|
71
|
7
|
-
|
101
|
Юрий Желудков
|
69
|
8
|
5
|
5
|
87
|
Владимир Клементьев
|
72
|
-
|
13
|
1
|
86
|
Владимир Казаченок
|
65
|
-
|
18
|
1
|
84
|
Лев Бурчалкин
|
78
|
-
|
4
|
-
|
82
|
Андрей Аршавин
|
57
|
-
|
6
|
17
|
80
|
Халк
|
55
|
-
|
3
|
18
|
76
|
Данни
|
52
|
-
|
2
|
14
|
68
Зато в рейтинге главных врагов «Динамо» Дзюба уже сравнялся с Кержаковым. На счету лидеров «Зенита» разных лет по 14 мячей в ворота бело-голубых. Правда, Артем провел 28 матчей, а Александр — всего 20. Больше десяти мячей динамовцам забили еще два элитных снайпера — Дмитрий Лоськов и Дмитрий Кириченко.
Футболисты, чаще всего забивавшие «Динамо» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
20
|
14
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
28
|
14
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
31
|
12
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
28
|
11
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
19
|
7
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