Выйдя на замену в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо», Артем Дзюба забил очередной гол и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. 33-летний форвард продлил результативную до шести встречу и записал на свой счет 144-й гол в высшем дивизионе и обогнал Олега Веретенникова.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок Команды Матчи Голы Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 375 144 Олег Веретенников Ротор, Сокол 274 143 Александр Кержаков Зенит, Динамо 340 139 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 377 129 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 120 Роман Павлюченко Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 309 104 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 456 102 Андрей Тихонов Спартак, Крылья Советов, Химки 346 98 Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов 433 98 Федор Смолов Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив 259 89 Валерий Есипов Факел. Ротор, Сатурн 390 88

Кроме того, Артем вышел на второе место в списке бомбардиров «Зенита» в официальных матчах, обойдя Владимира Кулика. Гол в ворота Антона Шунина стал для Дзюбы 102-м в карьере. Чаще соперников сине-бело-голубых огорчал только Александр Кержаков, на счету которого 163 мяча.

Лучшие бомбардиры в истории «Зенита»

Игрок Высший дивизион Первый дивизион Кубки Еврокубки Всего Александр Кержаков 120 - 16 27 163 Артем Дзюба 81 - 5 16 102 Владимир Кулик 23 71 7 - 101 Юрий Желудков 69 8 5 5 87 Владимир Клементьев 72 - 13 1 86 Владимир Казаченок 65 - 18 1 84 Лев Бурчалкин 78 - 4 - 82 Андрей Аршавин 57 - 6 17 80 Халк 55 - 3 18 76 Данни 52 - 2 14 68

Зато в рейтинге главных врагов «Динамо» Дзюба уже сравнялся с Кержаковым. На счету лидеров «Зенита» разных лет по 14 мячей в ворота бело-голубых. Правда, Артем провел 28 матчей, а Александр — всего 20. Больше десяти мячей динамовцам забили еще два элитных снайпера — Дмитрий Лоськов и Дмитрий Кириченко.

Футболисты, чаще всего забивавшие «Динамо» в чемпионатах России