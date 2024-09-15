Семак: «Кричалка «Зенит» — позор российского футбола»? Сильных не любят»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в матчах РПЛ и Кубка России часто звучит критика в адрес команды из Санкт-Петербурга.

После встречи 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) фанаты москвичей начали массово скандировать: «Зенит» – позор российского футбола».

– Сильных не любят, – приводит слова Семака «РБ Спорт».

После матча 8-го тура РПЛ «Зенит» (20 очков) возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.