Балахнин: «Сергеев напоминает кота, который не ловит мышей»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об игре новичка самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«В последнее время Сергеев выглядит очень неважно. Он абсолютно правильно поступил, что перешел в «Крылья». Может быть, у него получится реанимировать карьеру. Все-таки он переходит к тренеру, который хорошо его знает. Возможно, Сергеев снова оживет. Хотя пока, к сожалению, он больше был похож на кота, который не ловит мышей. Но парень ведь талантливый», — сказал Балахнин Legalbet.

5 сентября 2024 года Иван Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов». В составе сине-бело-голубых 29-летний нападающий провел 93 матча, в которых забил 30 мячей и отдал 15 голевых передач.