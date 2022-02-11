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ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:32

Семак оценил игру защитника Нуралы Алипа

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре защитника Нуралы Алипа.

— Алип сегодня забил после того, как стало известно о его аренде. Вдохновился?

— Он и до этого забил «Мидтьюлланну», так что параллели проводить вряд ли стоит. Очень хорошие голы — и первый, и второй. Забивать он может. Будем работать над обороной, в атаке у него все хорошо.

— В матче с «Копенгагеном» Одоевский выиграл серию пенальти. Как прокомментируете его игру?

— Да, он отразил один пенальти. Это хорошо для вратаря, он приобретает уверенность. Даня провел неплохой матч. На сборах смотрится неплохо.

— Какой у команды дальнейший план?

— Готовиться. Сейчас прилетим в Санкт-Петербург, будет один выходной и начнем подготовку к привычном режиме.

22-летний казахстанец является игроком «Кайрата» и находился на просмотре в команде из Санкт-Петербурга с 13 января.

В 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

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Основные источники исследования

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Реал

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Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
0
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Семак подвел итоги зимних сборов «Зенита»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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