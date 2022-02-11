Семак оценил игру защитника Нуралы Алипа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре защитника Нуралы Алипа.

— Алип сегодня забил после того, как стало известно о его аренде. Вдохновился?

— Он и до этого забил «Мидтьюлланну», так что параллели проводить вряд ли стоит. Очень хорошие голы — и первый, и второй. Забивать он может. Будем работать над обороной, в атаке у него все хорошо.

— В матче с «Копенгагеном» Одоевский выиграл серию пенальти. Как прокомментируете его игру?

— Да, он отразил один пенальти. Это хорошо для вратаря, он приобретает уверенность. Даня провел неплохой матч. На сборах смотрится неплохо.

— Какой у команды дальнейший план?

— Готовиться. Сейчас прилетим в Санкт-Петербург, будет один выходной и начнем подготовку к привычном режиме.

22-летний казахстанец является игроком «Кайрата» и находился на просмотре в команде из Санкт-Петербурга с 13 января.

В 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.