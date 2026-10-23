«Спартак» близок к чемпионскому футболу? Собрали главные доказательства
«Чемпионский футбол» — понятие неофициальное и звучащее довольно расплывчато, как, например, «спартаковский дух» или «ДНК «Барселоны». Однако вне зависимости от трактовок он строится на прочном фундаменте из стабильности, стрессоустойчивости и надежности. Главное — результат на дистанции. По итогам первой трети РПЛ создается впечатление, что «Спартак» способен соединить все эти составляющие. Что ж, проверим-проверим!
Оборонительная надежность
Возможно, Хуан Карседо просто недостаточно знаком с фольклором российского футбола и не знает об ушедших в народ стеночках, забеганиях и прочих красно-белых кружевах. В «Спартаке» этого сезона подкупает здоровый прагматизм, где во главу угла поставлена выигрывающая по заветам классиков титулы оборона.
К дерби с ЦСКА спартаковцы подходят с лучшей защитой чемпионата. «Спартак» пропустил меньше всех — всего 0,7 гола в среднем за матч. В розыгрышах РПЛ близкие к таким значениям цифры — практически всегда залог трофея. В последний раз красно-белые приблизились к подобной статистике в сезоне-2016/17. Чем тогда все закончилось, вы и так помните.
Показательно, что залогом успешной защиты стало не стечение обстоятельств, а сразу несколько объективных факторов. Задняя линия «Спартака» просто не позволяет соперникам создавать много моментов, что подтверждают показатели ожидаемых пропущенных голов. Сюрприз — здесь красно-белые тоже в лидерах.
Стоит отдать должное голкиперам. Дуэт Александра Максименко и Ильи Помазуна, хотя порой грубо ошибается, — лучший по проценту сейвов во всей лиге (78%). Неудивительно, что практически в половине матчей сезона спартаковцы сохранили ворота в неприкосновенности: пять сухих игр и только две, в которых было пропущено более одного мяча.
И все это на фоне постоянной ротации. В силу ряда причин у Карседо нет ярко выраженной обоймы незаменимых защитников, своих Игнашевича и братьев Березуцких. Тренер то адаптирует новичка Параду, то пробует на неродных позициях Зобнина и Фернандеша, то достает из рукава Денисова, то борется с травмами и ищет замену Джику. Однако перманентное тасование карт не сказывается на результате.
Атакующая вариативность
Памятуя об обороне, тренерский штаб Карседо не забыл и постулат о лучшей защите через нападение. При анализе атакующей игры красно-белых, важно не количество, а качество. Да, «Спартак» не забил больше всех, но поражал ворота соперников абсолютно в каждом матче чемпионата — единственный из топ-5 клубов таблицы.
О неслучайности спартаковской результативности говорят ожидаемые голы (18,89 хG — второе место в РПЛ) и ожидаемые очки, по которым клуб и вовсе лидирует (21,40 xPTS). Получается, что «Спартак» не просто активно пробирается в финальную треть, но и качественно создает моменты. Любопытный факт, говорящий о том, что красно-белые могли забить еще больше, — сразу шесть попаданий в каркас ворот (наравне с «Акроном» — больше всех в лиге).
Куда интереснее, как именно команда Карседо конвертирует стиль в забитые голы. Испанец продолжил наметившийся при Станковиче тренд на владение мячом. Однако при нем стало меньше перекатов, и игра приняла более агрессивный характер. «Спартак» по-прежнему лидирует по владению, но именно через него создает давление.
Показательный пример — стандарты. «Спартак» чаще всех в Премьер-лиге подает угловые. За 11 туров у красно-белых 71 корнер. При этом ударами завершились 35% стандартных положений с угла поля — очень серьезный показатель. АПЛ прошлого сезона показала важность умения реализовывать моменты после подач, а «Арсенал» прервал многолетнюю засуху без главного трофея Англии. «Спартак» определенно взял этот прием на вооружение.
И еще пара слов о создающем качество владении. Красно-белые лишь немного уступают «Зениту» по количеству касаний в чужой штрафной. Следовательно, установка Карседо воплощается через бережное отношение к мячу, комбинационную игру и доведение атаки до наиболее верного удара.
Здесь можно провести параллели с оборонительной ситуацией в разрезе кадрового резерва. Главный дирижер Барко из-за травмы провел в старте всего шесть матчей. Любящий подключения вторым темпом Мартинс большую часть сезона в лазарете. Однако их функции умело распределили Солари, Маркиньос (второй ассистент чемпионата) и по возможности Жедсон с Угальде. Постепенно адаптируется и раззабивавшийся Даку (уже пять голов в 11 играх во всех турнирах).
Другие показательные моменты
Не хочется играть в психолога и пытаться понять скрытые мотивы (кстати, с вас заранее пять тысяч за прием!). Но при Карседо команда стала более спокойной и управляемой. Это логично, учитывая поведение прежних наставников команды. Тедеско мог сцепиться с соперником чуть ли не врукопашную, от эмоций и прыжков Станковича становилось страшно даже через экран. Карседо просто делает свою работу и практически не упоминает неигровые факторы.
Все это выливается в более высокий уровень дисциплины. «Спартак» — 2026/27 только на десятом месте по количеству фолов и желтых карточек. Безусловно, случаются срывы и несчастные случаи, как эпизод с удалением Максименко против «Крыльев», но общий вектор на контроль эмоций прослеживается отчетливо. После победы над «Зенитом» Карседо призывал к спокойствию — Карлсон мог бы гордиться таким девизом.
И еще несколько важных для чемпионского футбола моментов. «Спартак» делает выводы после неудачных матчей и терял очки дважды подряд лишь раз в этом сезоне РПЛ. Красно-белые проявляют характер и почти всегда отыгрываются, пропуская первыми. Бонусом — голы в концовках: пять забитых мячей спартаковцев пришлись на отрезок после 80-й минуты.
Также стоит отметить игру на домашнем стадионе. Путь к последнему чемпионству «Спартак» прошел под знаком тотального доминирования в Тушине, где были одержаны 14 побед в 15 матчах. Сейчас показатели скромнее, но по очкам в родных стенах красно-белые лидируют вместе с «Динамо».
В воскресенье «Спартаку» предстоит дерби с ЦСКА — другой приятно удивляющей командой РПЛ. Пусть до конца сезона и разлива чемпионского самогона возле «Лукойл Арены» еще далеко, но 11 стартовых туров показали, что красно-белым есть что предложить не только принципиальному сопернику, но и всей лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1