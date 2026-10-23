«Спартак» близок к чемпионскому футболу? Собрали главные доказательства

Вернулись править?

«Чемпионский футбол» — понятие неофициальное и звучащее довольно расплывчато, как, например, «спартаковский дух» или «ДНК «Барселоны». Однако вне зависимости от трактовок он строится на прочном фундаменте из стабильности, стрессоустойчивости и надежности. Главное — результат на дистанции. По итогам первой трети РПЛ создается впечатление, что «Спартак» способен соединить все эти составляющие. Что ж, проверим-проверим!

Оборонительная надежность

Возможно, Хуан Карседо просто недостаточно знаком с фольклором российского футбола и не знает об ушедших в народ стеночках, забеганиях и прочих красно-белых кружевах. В «Спартаке» этого сезона подкупает здоровый прагматизм, где во главу угла поставлена выигрывающая по заветам классиков титулы оборона.

К дерби с ЦСКА спартаковцы подходят с лучшей защитой чемпионата. «Спартак» пропустил меньше всех — всего 0,7 гола в среднем за матч. В розыгрышах РПЛ близкие к таким значениям цифры — практически всегда залог трофея. В последний раз красно-белые приблизились к подобной статистике в сезоне-2016/17. Чем тогда все закончилось, вы и так помните.

Показательно, что залогом успешной защиты стало не стечение обстоятельств, а сразу несколько объективных факторов. Задняя линия «Спартака» просто не позволяет соперникам создавать много моментов, что подтверждают показатели ожидаемых пропущенных голов. Сюрприз — здесь красно-белые тоже в лидерах.

Стоит отдать должное голкиперам. Дуэт Александра Максименко и Ильи Помазуна, хотя порой грубо ошибается, — лучший по проценту сейвов во всей лиге (78%). Неудивительно, что практически в половине матчей сезона спартаковцы сохранили ворота в неприкосновенности: пять сухих игр и только две, в которых было пропущено более одного мяча.

И все это на фоне постоянной ротации. В силу ряда причин у Карседо нет ярко выраженной обоймы незаменимых защитников, своих Игнашевича и братьев Березуцких. Тренер то адаптирует новичка Параду, то пробует на неродных позициях Зобнина и Фернандеша, то достает из рукава Денисова, то борется с травмами и ищет замену Джику. Однако перманентное тасование карт не сказывается на результате.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Атакующая вариативность

Памятуя об обороне, тренерский штаб Карседо не забыл и постулат о лучшей защите через нападение. При анализе атакующей игры красно-белых, важно не количество, а качество. Да, «Спартак» не забил больше всех, но поражал ворота соперников абсолютно в каждом матче чемпионата — единственный из топ-5 клубов таблицы.

О неслучайности спартаковской результативности говорят ожидаемые голы (18,89 хG — второе место в РПЛ) и ожидаемые очки, по которым клуб и вовсе лидирует (21,40 xPTS). Получается, что «Спартак» не просто активно пробирается в финальную треть, но и качественно создает моменты. Любопытный факт, говорящий о том, что красно-белые могли забить еще больше, — сразу шесть попаданий в каркас ворот (наравне с «Акроном» — больше всех в лиге).

Куда интереснее, как именно команда Карседо конвертирует стиль в забитые голы. Испанец продолжил наметившийся при Станковиче тренд на владение мячом. Однако при нем стало меньше перекатов, и игра приняла более агрессивный характер. «Спартак» по-прежнему лидирует по владению, но именно через него создает давление.

Показательный пример — стандарты. «Спартак» чаще всех в Премьер-лиге подает угловые. За 11 туров у красно-белых 71 корнер. При этом ударами завершились 35% стандартных положений с угла поля — очень серьезный показатель. АПЛ прошлого сезона показала важность умения реализовывать моменты после подач, а «Арсенал» прервал многолетнюю засуху без главного трофея Англии. «Спартак» определенно взял этот прием на вооружение.

И еще пара слов о создающем качество владении. Красно-белые лишь немного уступают «Зениту» по количеству касаний в чужой штрафной. Следовательно, установка Карседо воплощается через бережное отношение к мячу, комбинационную игру и доведение атаки до наиболее верного удара.

Здесь можно провести параллели с оборонительной ситуацией в разрезе кадрового резерва. Главный дирижер Барко из-за травмы провел в старте всего шесть матчей. Любящий подключения вторым темпом Мартинс большую часть сезона в лазарете. Однако их функции умело распределили Солари, Маркиньос (второй ассистент чемпионата) и по возможности Жедсон с Угальде. Постепенно адаптируется и раззабивавшийся Даку (уже пять голов в 11 играх во всех турнирах).

Хуан Карлос Карседо. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Другие показательные моменты

Не хочется играть в психолога и пытаться понять скрытые мотивы (кстати, с вас заранее пять тысяч за прием!). Но при Карседо команда стала более спокойной и управляемой. Это логично, учитывая поведение прежних наставников команды. Тедеско мог сцепиться с соперником чуть ли не врукопашную, от эмоций и прыжков Станковича становилось страшно даже через экран. Карседо просто делает свою работу и практически не упоминает неигровые факторы.

Все это выливается в более высокий уровень дисциплины. «Спартак» — 2026/27 только на десятом месте по количеству фолов и желтых карточек. Безусловно, случаются срывы и несчастные случаи, как эпизод с удалением Максименко против «Крыльев», но общий вектор на контроль эмоций прослеживается отчетливо. После победы над «Зенитом» Карседо призывал к спокойствию — Карлсон мог бы гордиться таким девизом.

И еще несколько важных для чемпионского футбола моментов. «Спартак» делает выводы после неудачных матчей и терял очки дважды подряд лишь раз в этом сезоне РПЛ. Красно-белые проявляют характер и почти всегда отыгрываются, пропуская первыми. Бонусом — голы в концовках: пять забитых мячей спартаковцев пришлись на отрезок после 80-й минуты.

Также стоит отметить игру на домашнем стадионе. Путь к последнему чемпионству «Спартак» прошел под знаком тотального доминирования в Тушине, где были одержаны 14 побед в 15 матчах. Сейчас показатели скромнее, но по очкам в родных стенах красно-белые лидируют вместе с «Динамо».

В воскресенье «Спартаку» предстоит дерби с ЦСКА — другой приятно удивляющей командой РПЛ. Пусть до конца сезона и разлива чемпионского самогона возле «Лукойл Арены» еще далеко, но 11 стартовых туров показали, что красно-белым есть что предложить не только принципиальному сопернику, но и всей лиге.