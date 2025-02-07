Семак назвал различия в подготовке «Зенита» к матчам чемпионата и во время сборов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал различия в подготовке «Зенита» к матчам чемпионата и во время сборов.

«В чемпионате мы готовимся непосредственно к каждому матчу, разбираем соперника. К матчам на сборах мы не готовимся — просто по ходу вносим какие-то коррективы. Решаем исключительно свои задачи, отталкиваемся только от своего состояния и своих целей.

Хорошо, что выиграли «Ростов», побеждать всегда приятно, но результат на этом этапе не имеет первостепенной значимости», — приводит слова Семака клубная пресс-служба.

В пятницу, 7 февраля, «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и вышел в финал зимнего турнира клубов РПЛ. В финале сине-бело-голубые встретятся с командой, занявшей первое место в группе 1, в которой играют «Спартак», «Динамо» (Москва) и «Краснодар».