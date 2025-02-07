Газзаев назвал стратегически правильным трансфер Гарсии в «Спартак»: «Клуб говорит о том, что он нацеливается на чемпионство»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсии в московский клуб за 20 миллионов евро.

«Видно, что в этом сезоне «Спартак» нацелился на самые высокие результаты, поэтому они и решили приобрести еще одного нападающего, при том что у них и так достаточно сильная линия атаки: Угальде, Маркиньос, Бонгонда, Барко. Думаю, это решение клуба стратегически правильное. Покупая игрока за такую сумму, клуб говорит о том, что он нацеливается на чемпионство, и если «Спартак» проведет вторую часть чемпионата как концовку первого, то у них будут серьезные шансы на достижение этой цели. Вообще, заключительный этап чемпионата будет очень интересным. «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и, надеюсь, ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» покажут серьезную борьбу за победу в РПЛ», — сказал Газзаев «СЭ».

Гарсия играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Денис Сафронов