Семак ответил на вопрос, останутся ли в "Зените" Анюков и Жирков

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после домашнего матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1) подчеркнул: если будет возможность усилиться на любую позицию, то клуб это сделает. После игры сине-бело-голубым вручили кубок и золотые медали за победу в чемпионате России-2018/19.

– Анюков и Жирков, несмотря на их возраст (защитникам - 36 и 35 лет соответственно), провели блестящий матч. Будете ли вы продлевать с ними сотрудничество?

– Дело не в паспорте как таковом. Если будет возможность усилиться на любую позицию, то мы это сделаем. Мы понимаем, что есть лимит, и что, скорее всего, он будет жестче. Будем исходить из возможностей. Должны играть сильнейшие. Есть плюсы и минусы, есть, над чем подумать. Будем принимать решение исходя из того, что будет, будем решать по поводу контрактов. Работы очень много. (Официальный сайт "Зенита")

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