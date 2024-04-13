Семак оценил важность гола Кассьерры в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал гол форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры в матче против «Краснодара» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

Колумбиец отличился на 48-й минуте матча, сравняв счет.

— Ключевой ли момент с голом Кассьерры? Возможно, не ключевой, но сто процентов очень важный, — начал Семак. — Только вышли на второй тайм, легче становится команде, когда сразу отыгрываешься. Это влияет на игру. Но своими моментами надо распоряжаться более хладнокровно. Жалко, что не смогли их реализовать. Ребят с победой, но есть еще над чем работать, будем работать. А что заслужим, то и получим.

— Обещал ли Кассьерра забить в свой день рождения?

— Матео всегда работает на команду. А забитые мячи добавляют ему уверенности. Он молодец, поздравил и команду и себя с днем рождения красивым мячом и важной победой, — сказал Семак.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».