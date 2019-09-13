Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 9-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1).

— В первом тайме пару моментов у своих ворот сами себе организовали. В атаке играли неплохо, забили. Если бы смогли забить второй, было бы полегче. «Арсенал» оборонялся большими силами, взламывать такую защиту сложно. Когда такое хрупкое преимущество, всегда есть некоторая нервозность. После пропущенного мяча смогли забить, заслуженная победа. Понятно, что кто-то в лучшем состоянии, кто-то нет. Разбираемся с состоянием игроков.

— Как вы объясните нулевую реализацию Азмуна? И в целом, с чем связан спад в его игре?

— Бывает. В нужный момент забьет и поможет. Моменты есть, и хорошие. Но реализация хромает. Конечно, когда он в очередной раз не забивает, психологически сложно. Желания много, работает на команду. Будем ждать, когда появятся забитые мячи. Они безусловно будут. Нет рецепта, по которому можно моментально улучшить реализацию. (Гоша Чернов)

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