Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 17-го тура российской премьер-лиги против «Урала» (5:1). По его словам, у команды была хорошая реализация.

— Много говорили о том, что график непростой, с осторожностью ждем каждый следующий матч, — отметил Семак. — Сейчас играли неплохо, начали хорошо. смогли забить много. В Туле тоже много создавали, но не смогли забить, потеряли очки. А тут с реализацией было гораздо лучше. Победа была непростой, пусть счет не вводит в заблуждение никого. Ребята молодцы, заслужили победу.

(Гоша Чернов)