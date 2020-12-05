Семак — о матче с «Уралом»: «Непростая победа. Пусть счет не вводит в заблуждение»
21:20
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 17-го тура российской премьер-лиги против «Урала» (5:1). По его словам, у команды была хорошая реализация.
— Много говорили о том, что график непростой, с осторожностью ждем каждый следующий матч, — отметил Семак. — Сейчас играли неплохо, начали хорошо. смогли забить много. В Туле тоже много создавали, но не смогли забить, потеряли очки. А тут с реализацией было гораздо лучше. Победа была непростой, пусть счет не вводит в заблуждение никого. Ребята молодцы, заслужили победу.
(Гоша Чернов)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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