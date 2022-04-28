«Надо будет поломать голову, чтобы понять, как сыграть против них». Семак назвал сильные стороны «Локо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Сергеев получил небольшое повреждение с «Краснодаром». Он готов?

— Он готовится, никаких проблем нет. Он старается, помогает команде. Его голы в матчах с «Рубином» и «Краснодаром» были очень важны. Он может играть лучше, но и на сегодня смотрится неплохо.

— В чем сильные стороны «Локомотива»?

— Это серьезный клуб и самый главный наш соперник последних лет. В последние четыре года мы сталкиваемся постоянно. Сейчас команда обновилась, взят вектор на развитие молодых. Те, кто пришли, сильны индивидуально. Изидор и Керк хорошие игроки, Жемалетдинов, Баринов. Кухта матч пропускает. Надо будет поломать голову, чтобы понять, как сыграть против «Локомотива». Он провел хорошие матчи со «Спартаком» и ЦСКА.

— Геннадий Орлов сказал, что у Алипа и Чистякова нет первого паса. Видите ли вы в этом проблему?

— Каждый игрок должен играть на своих качествах. Мы выстраиваем игру, исходя из возможностей каждого футболиста. Понятно, что у Димы и Нуралы нет острой и тонкой передачи, но то, что они делают для развития атак — достаточно. Защитник в первую очередь должен хорошо обороняться.

Матч 27-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» состоится 30-го апреля в 19.30 (мск).