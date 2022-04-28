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«Надо будет поломать голову, чтобы понять, как сыграть против них». Семак назвал сильные стороны «Локо»

Семак назвал сильные стороны «Локомотива» перед матчем 27-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Сергеев получил небольшое повреждение с «Краснодаром». Он готов?

— Он готовится, никаких проблем нет. Он старается, помогает команде. Его голы в матчах с «Рубином» и «Краснодаром» были очень важны. Он может играть лучше, но и на сегодня смотрится неплохо.

— В чем сильные стороны «Локомотива»?

— Это серьезный клуб и самый главный наш соперник последних лет. В последние четыре года мы сталкиваемся постоянно. Сейчас команда обновилась, взят вектор на развитие молодых. Те, кто пришли, сильны индивидуально. Изидор и Керк хорошие игроки, Жемалетдинов, Баринов. Кухта матч пропускает. Надо будет поломать голову, чтобы понять, как сыграть против «Локомотива». Он провел хорошие матчи со «Спартаком» и ЦСКА.

— Геннадий Орлов сказал, что у Алипа и Чистякова нет первого паса. Видите ли вы в этом проблему?

— Каждый игрок должен играть на своих качествах. Мы выстраиваем игру, исходя из возможностей каждого футболиста. Понятно, что у Димы и Нуралы нет острой и тонкой передачи, но то, что они делают для развития атак — достаточно. Защитник в первую очередь должен хорошо обороняться.

Матч 27-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» состоится 30-го апреля в 19.30 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
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Зенит – Локомотив
 - : -
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