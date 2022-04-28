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Сегодня, 11:26

Терюшков рассказал, почему «Химки» решили подарить билеты на матч с «Уфой»

Виктория Кравченко
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб в честь Дня весны и труда подарит жителям Подмосковья бесплатные билеты на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

Игра запланирована на 1 мая на «Арене-Химки». Начало — в 16.30 мск.

«Вы знаете, у нас 1 мая — такой традиционный праздник, мы чествуем людей труда. Решили сделать подарок всем жителям Химок и Подмосковья, чтобы они могли прийти и насладиться игрой любимой команды, конечно, это одна основная цель. Если эта акция вызовет интерес у наших жителей, то мы будем проводить подобные матчи периодически», — цитирует Терюшкова ТАСС.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 26 матчах. «Уфа» с 22 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции.

Источник: https://tass.ru/sport/14502473
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ФК Химки
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
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 - : -
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Рубин – Сочи
 - : -
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