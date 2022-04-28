Терюшков рассказал, почему «Химки» решили подарить билеты на матч с «Уфой»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб в честь Дня весны и труда подарит жителям Подмосковья бесплатные билеты на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

Игра запланирована на 1 мая на «Арене-Химки». Начало — в 16.30 мск.

«Вы знаете, у нас 1 мая — такой традиционный праздник, мы чествуем людей труда. Решили сделать подарок всем жителям Химок и Подмосковья, чтобы они могли прийти и насладиться игрой любимой команды, конечно, это одна основная цель. Если эта акция вызовет интерес у наших жителей, то мы будем проводить подобные матчи периодически», — цитирует Терюшкова ТАСС.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 26 матчах. «Уфа» с 22 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции.