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Ребров: «Надеюсь, скоро фанаты вернутся на трибуны и погонят «Спартак» вперед»

Артем Ребров надеется, что фанаты «Спартака» вернутся на трибуны
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров выразил надежду на то, что болельщики команды скоро вернутся на трибуны.

«Когда «Спартак» играет с болельщиками, это большое преимущество. Оно позволяет нам не сдаваться до конца. Например, как было в 2012 году, когда мы взяли серебро, в последний момент забравшись на второе место. И сейчас частичной причиной неудачных выступлений команды могу назвать то, что играем без болельщиков.
Их не хватает. Понимаем, что к этому привели обстоятельства, что у этого есть причины. Мы надеемся, что все это скоро разрешится, фанаты вернутся на трибуны и погонят команду вперед», — приводят «Известия» слова Реброва.

Активные болельщики «Спартака» бойкотируют матчи с участием команды из-за введения закона о паспорте болельщика (FAN ID).

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2021/22 с 31 очком в 26 матчах.

Источник: https://iz.ru/1326585/aleksei-fomin/nadeius-skoro-fanaty-vernutsia-na-tribuny-i-pogoniat-spartak-vpered
Артем Ребров
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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