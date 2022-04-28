Ребров: «Надеюсь, скоро фанаты вернутся на трибуны и погонят «Спартак» вперед»

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров выразил надежду на то, что болельщики команды скоро вернутся на трибуны.

«Когда «Спартак» играет с болельщиками, это большое преимущество. Оно позволяет нам не сдаваться до конца. Например, как было в 2012 году, когда мы взяли серебро, в последний момент забравшись на второе место. И сейчас частичной причиной неудачных выступлений команды могу назвать то, что играем без болельщиков.

Их не хватает. Понимаем, что к этому привели обстоятельства, что у этого есть причины. Мы надеемся, что все это скоро разрешится, фанаты вернутся на трибуны и погонят команду вперед», — приводят «Известия» слова Реброва.

Активные болельщики «Спартака» бойкотируют матчи с участием команды из-за введения закона о паспорте болельщика (FAN ID).

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2021/22 с 31 очком в 26 матчах.