Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:03

Ракицкий должен возобновить тренировки с «Зенитом» 1 марта

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» (3:2) объяснил, почему защитник Ярослав Ракицкий и тренер команды Анатолий Тимощук пропустили эту встречу.

— Какая атмосфера в команде? Почему не играл Ракицкий?

— Атмосфера я думаю не только у нас, но и по всей стране. Любой человек переживает близко к сердцу происходящее. Ярослав попросил дополнительно пару дней выходных по личному вопросу и не принимал участия в игре. Завтра должен быть на тренировке.

— Почему не было на скамейке Анатолия Тимощука?

— Толя заехал на базу и днем заболело горло, почувствовал дискомфорт.

— Допускаете, что Ракицкий больше не сыграет?

— Мне сложно сказать. У него еще три месяца контракт действует. Каждый человек принимает то решение, которое устраивает его и близких. На сегодня ситуация такая: он попросил выходные, я пошел ему навстречу. Что будет дальше, мы не знаем.

Анатолий Тимощук
Сергей Семак
Ярослав Ракицкий
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
ФИФА сломалась под давлением Англии: сборная России отстранена от стыковых матчей ЧМ-2022, «Спартак» - от Лиги Европы
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Сергеев вернул «Зенит» на первое место! «Рубин» отыгрался с 0:2 и мог спастись на последней секунде
Семак доволен матчем «Зенита» с «Рубином»
Семак рассказал о проблемах «Зенита» с составом
Слуцкий прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от международных турниров
«Сложно после эмоциональной концовки систематизировать». Слуцкий — о поражении от «Зенита»
«Зенит» — «Рубин»: все голы матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак доволен матчем «Зенита» с «Рубином»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости