Ракицкий должен возобновить тренировки с «Зенитом» 1 марта

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» (3:2) объяснил, почему защитник Ярослав Ракицкий и тренер команды Анатолий Тимощук пропустили эту встречу.

— Какая атмосфера в команде? Почему не играл Ракицкий?

— Атмосфера я думаю не только у нас, но и по всей стране. Любой человек переживает близко к сердцу происходящее. Ярослав попросил дополнительно пару дней выходных по личному вопросу и не принимал участия в игре. Завтра должен быть на тренировке.

— Почему не было на скамейке Анатолия Тимощука?

— Толя заехал на базу и днем заболело горло, почувствовал дискомфорт.

— Допускаете, что Ракицкий больше не сыграет?

— Мне сложно сказать. У него еще три месяца контракт действует. Каждый человек принимает то решение, которое устраивает его и близких. На сегодня ситуация такая: он попросил выходные, я пошел ему навстречу. Что будет дальше, мы не знаем.