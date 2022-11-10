Семак: «Чистяков, Алип и Ловрен готовы сыграть с «Торпедо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, кто из игроков готов сыграть в защите в матче 17-го тура РПЛ против «Торпедо».

— Есть микроповреждения: Родригао, к сожалению, продолжает восстановление, его участие очень маловероятно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Есть и другие игроки с микротравмами, но, надеюсь, они смогут принять участие в матче.

— Как теперь будет выглядеть пара центральных защитников с учетом того, что происходит в последнее время?

— Посмотрим. А что происходит? У нас только одна травма, а Чистяков, Алип и Ловрен готовы принять участие в матче. Центральным защитником может сыграть и Барриос, и Дуглас — у нас есть опции, которые мы можем выбрать для того, чтобы готовиться к следующему матчу.

Матч «Торпедо» — «Зенит» пройдет 12 ноября в Москве и начнется в 16.30 мск.