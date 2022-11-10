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10 ноября, 13:50

Семак: «Чистяков, Алип и Ловрен готовы сыграть с «Торпедо»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, кто из игроков готов сыграть в защите в матче 17-го тура РПЛ против «Торпедо».

— Есть микроповреждения: Родригао, к сожалению, продолжает восстановление, его участие очень маловероятно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Есть и другие игроки с микротравмами, но, надеюсь, они смогут принять участие в матче.

— Как теперь будет выглядеть пара центральных защитников с учетом того, что происходит в последнее время?

— Посмотрим. А что происходит? У нас только одна травма, а Чистяков, Алип и Ловрен готовы принять участие в матче. Центральным защитником может сыграть и Барриос, и Дуглас — у нас есть опции, которые мы можем выбрать для того, чтобы готовиться к следующему матчу.

Матч «Торпедо» — «Зенит» пройдет 12 ноября в Москве и начнется в 16.30 мск.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-11-10-sergey-semak-gotovimsya-pokazat-khoroshuyu-igru.htm

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Дмитрий Чистяков
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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