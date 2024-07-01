Селюк: «Не понимаю, почему «Локомотив» так ведет себя на трансферном рынке»
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансферной политике «Локомотива» этим летом.
«Я не понимаю, почему «Локомотив» так ведет себя на трансферном рынке. Они купили Глушенкова, раскрутили его, выстроили всю свою игру вокруг этого футболиста, а потом взяли и продали за сумму, которая не принесла особой прибыли, если из нее вычесть деньги, которые ушли тогда «Крыльям Советов» и на зарплату самому Глушенкову за все время пребывания в «Локомотиве».
Теперь они берут на просмотр вратаря из дзержинского «Арсенала». Посмотрим, на каких условиях случится этот трансфер. Вспомните историю Никиты Медведева в «Локомотиве» — тогда ему дали огромную зарплату и очень большой подписной бонус, а парень ни разу не сыграл в РПЛ. Времена идут, а подход к работе в «Локомотиве» такое ощущение, что не меняется», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.
В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в чемпионате России.
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2
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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