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Селюк: «Не понимаю, почему «Локомотив» так ведет себя на трансферном рынке»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансферной политике «Локомотива» этим летом.

«Я не понимаю, почему «Локомотив» так ведет себя на трансферном рынке. Они купили Глушенкова, раскрутили его, выстроили всю свою игру вокруг этого футболиста, а потом взяли и продали за сумму, которая не принесла особой прибыли, если из нее вычесть деньги, которые ушли тогда «Крыльям Советов» и на зарплату самому Глушенкову за все время пребывания в «Локомотиве».
Теперь они берут на просмотр вратаря из дзержинского «Арсенала». Посмотрим, на каких условиях случится этот трансфер. Вспомните историю Никиты Медведева в «Локомотиве» — тогда ему дали огромную зарплату и очень большой подписной бонус, а парень ни разу не сыграл в РПЛ. Времена идут, а подход к работе в «Локомотиве» такое ощущение, что не меняется», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в чемпионате России.

Источник: РБ Спорт
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