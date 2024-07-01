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Сегодня, 10:35

Агент Барриоса сообщил, что полузащитник не покинет «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо прокомментировал «СЭ» ситуацию с будущим футболиста в клубе.

— Какая сейчас ситуация с Барриосом на фоне покупки полузащитника «Торино» Илича?

— У Вильмара еще три года контракта. Он счастлив в «Зените». Барриос проводит каждую минуту на поле. Он никуда не уйдет. Он сыграл больше минут, чем любой другой игрок с момента перехода в «Зенит», с ним в составе клуб был практически непобедим. Я уверен, что все в клубе знают об этом. Интерес других клубов? Интерес есть отовсюду. Но Барриос счастлив остаться в «Зените».

В сезоне-2023/24 30-летний колумбиец сыграл 39 матчей во всех турнирах и сделал два голевых паса.

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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