Агент Барриоса сообщил, что полузащитник не покинет «Зенит»
Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо прокомментировал «СЭ» ситуацию с будущим футболиста в клубе.
— Какая сейчас ситуация с Барриосом на фоне покупки полузащитника «Торино» Илича?
— У Вильмара еще три года контракта. Он счастлив в «Зените». Барриос проводит каждую минуту на поле. Он никуда не уйдет. Он сыграл больше минут, чем любой другой игрок с момента перехода в «Зенит», с ним в составе клуб был практически непобедим. Я уверен, что все в клубе знают об этом. Интерес других клубов? Интерес есть отовсюду. Но Барриос счастлив остаться в «Зените».
В сезоне-2023/24 30-летний колумбиец сыграл 39 матчей во всех турнирах и сделал два голевых паса.
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11
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12
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13
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14
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
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|19.07
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