Валерий Новиков: «Ставка «Химок» на ветеранов может сработать только в одном сезоне»
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков оценил шансы «Химок» сохранить место в РПЛ по итогам сезона-2024/25.
«Это довольно интересный ход, когда клуб решил подписать сразу несколько возрастных футболистов. Особенно, когда идет речь о клубе, который только вышел в РПЛ. Все ребята, которых «Химки» подписали, довольно качественные и опытные игроки, но есть нюанс. Эта ставка может сработать только на один сезон, ведь эти футболисты стареют и через год они, вероятно, уже будут не такими быстрыми.
Я считаю, что за счет такого усиления «Химки» могут в грядущем сезоне сохранить прописку в РПЛ, но через год им нужно будет что-то менять», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.
«Химки» этим летом подписали 33-летнего Антона Заболотного, 34-летнего Артура Юсупова и 37-летнего Дениса Глушакова.
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1
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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