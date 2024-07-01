Валерий Новиков: «Ставка «Химок» на ветеранов может сработать только в одном сезоне»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков оценил шансы «Химок» сохранить место в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

«Это довольно интересный ход, когда клуб решил подписать сразу несколько возрастных футболистов. Особенно, когда идет речь о клубе, который только вышел в РПЛ. Все ребята, которых «Химки» подписали, довольно качественные и опытные игроки, но есть нюанс. Эта ставка может сработать только на один сезон, ведь эти футболисты стареют и через год они, вероятно, уже будут не такими быстрыми.

Я считаю, что за счет такого усиления «Химки» могут в грядущем сезоне сохранить прописку в РПЛ, но через год им нужно будет что-то менять», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

«Химки» этим летом подписали 33-летнего Антона Заболотного, 34-летнего Артура Юсупова и 37-летнего Дениса Глушакова.