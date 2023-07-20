Смородская: «Черчесов не будет востребован в России»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что тренер Станислав Черчесов вряд ли будет востребован в России после ухода из «Ференцвароша».
«Не будет Черчесов востребован в России. У нас очень странный рынок что тренеров, что футболистов, что спортивных директоров. Очень странный рынок. Посмотрим, может, я ошибаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.
Также экс-президент железнодорожников ответила на вопрос, в каком клубе хотела бы видеть Черчесова.
«В каком-нибудь «Урале», например», — добавила она.
19 июля «Ференцварош» объявил, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера клуба. Российский специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды выигрывал чемпионат Венгрии и становился обладателем Кубка страны.
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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