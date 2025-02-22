Селюк: «Зениту» требовалось усиление, а «Спартак» заблудился в покупках»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал перемены в «Зените» и «Спартаке».

«Единственное, что вселяет надежду болельщикам «Зенита» — это то, что они обыграли «Спартак» со счетом 3:0 в Зимнем Кубке РПЛ, но «Спартак» сам, мне кажется, заблудился в покупках. Возможно, им это было не нужно. Они неплохо выглядели до зимней паузы, я бы сказал, они практически могли стать чемпионами. А сейчас они тоже непонятно вертят-крутят покупками. Если ты купил кого-то за миллионы, то ты должен его в команду внедрять. В принципе команда была реально хорошая, отлаженная, все друг друга дополняли, то есть атмосфера была шикарная. «Зениту» требовалось усиление — это однозначно. Потому что «Зенит», особенно в конце, вообще поплыл, когда проиграли «Акрону», «Крыльям», то есть Самарской области. Если для «Зенита» было необходимо усиливаться и кого-то приобретать на рынке, то «Спартаку», я думаю, лучше было поступить, как «Краснодар». Наоборот — никого не взять. Почему? Потому что у них была достаточно хорошая команда», — цитирует Селюка «ВсеПроСпорт».

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнрной таблице РПЛ с 39 очками. «Спартак» замыкает тройку сильнейших с 37 очками.