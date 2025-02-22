В «Зените» оценили зимнюю трансферную кампанию клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о зимней трансферной кампании петербургского клуба.

В зимнее трансферное окно «Зенит» приобрел у «Ботафого» вингера Луиса Энрике, взял в аренду у «Фенербахче» защитника Огнена Мимовича, а также подписал контракт с полузащитником ЦСКА Сашей Зделаром.

«Еще есть время для свободных агентов. Так что рано подводить итоги», — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».

Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 21 февраля. В течение двух недель после его закрытия клубы имеют право дозаявлять игроков, находящихся в статусе свободных агентов.