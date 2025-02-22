Галыгин: «Нынешний ЦСКА нужно принимать таким, какой он есть, за него нужно болеть»

Известный актер и шоумен Вадим Галыгин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Каждый сезон ЦСКА такой, какой он есть. Всегда разный. Кому-то нравится, а кому-то не нравится. Задача болельщика — поддерживать клуб. Непросто так же он сейчас такой. Это сплетение огромного количества процессов: психологических, финансовых, экономических и так далее. В моем понимании так: есть сезон и нынешний ЦСКА нужно принимать таким, какой он есть, за него нужно болеть. Клуб на это рассчитывает. Когда от него не отворачиваются болельщики, клуб является единым живым организмом», — сказал Галыгин «СЭ».

ЦСКА набрал 31 очко по итогам 18 туров РПЛ. Московская команда отстает на 8 очков от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита», у которых одинаковое количество баллов (39).

Дарик Агаларов