Селюк — о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Уверен, что он проявит себя»

Представитель Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение бывшего футболиста на пост директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

«Боря — достойный человек! Он порядочный. У него есть большой опыт. Кто-то скажет, что он сидел на лавке, но с лавки даже можно больше увидеть. Уверен, что он проявит себя!», — сказал Селюк «СЭ».

«Локомотив» объявил о назначении Ротенберга в клуб сегодня, 29 ноября. Он будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов.

Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» с августа 2016 года. В июле нынешнего года он завершил карьеру.