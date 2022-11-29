Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 14:52

«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть неудаление Промеса в матче Кубка России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС в связи с удалением футболистов команды Малкома и Вильмара Барриоса и неудалением игроков «Спартака» Квинси Промеса и Наиля Умярова в матче Кубка России против красно-белых (0:0, 4:2 — по пенальти), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
При этом ЭСК РФС и департамент судейства проведет подробный анализ всех эпизодов инцидента в концовке матча после получения технических записей и записей с камер стадиона. Соответствующие запросы в клубы с просьбой предоставить видеоматериалы были направлены сегодня.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в воскресенье, 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле. В результате главный судья Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао (все трое — «Зенит»), а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак»).
Инцидент будет рассмотрен на очередном заседании КДК РФС.

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Владимир Москалев после драки футболистов. Покадровый разбор массовой драки «Спартака» и «Зенита» с 6 удалениями. С чего все началось?

Квинси Промес
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
52
51
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?
«Мартен — ты свинья». Как француз Фуркад унижал российский биатлон
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
В Подмосковье сотрудники Wildberries ограбили склад на 1,7 млн рублей
Актриса Наталия Стешенко — биография, карьера, фильмы
Как отметить День матери
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Булыкин назвал оптимальное время для проведения Матча звезд Кубка России
В «Ахмате» подтвердили участие Садулаева в Матче звезд Кубка России
Булыкин поддержал проведение Матча звезд Кубка России
Мостовой о Матче звезд Кубка России: «А кто там звезды-то? Только Промес»
Нападающий «Урала» Каштанов примет участие в Матче звезд Кубка России
Медведев заявил, что Сутормин будет единственным игроком «Зенита» на Матче звезд Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк — о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Уверен, что он проявит себя»

Селюк заявил о прекращении работы с Ротенбергом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости