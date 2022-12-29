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Селюк предположил, есть ли в контракте Пиняева пункт о расторжении в случае вылета «Локомотива» из РПЛ

Мария Гусева
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Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, есть ли в контракте полузащитника Сергея Пиняева пункт о расторжении соглашения в случае вылета «Локомотива» из РПЛ.

«Есть ли на мой взгляд пункт в контракте Пиняева, позволяющий ему уйти в случае вылета команды из РПЛ? За такие деньги, которые были заплачены и агенту, и игроку, и за него, такие пункты не пишутся, — цитирует Legalbet Селюка. — Огромные деньги заплатить за молодого парня, чтобы рисковать обнулить их? Многие клубы не соглашаются вписывать такие вещи. Если бы не «Локомотив», то кто бы за него заплатил такие деньги?

Где «Крылья» и где «Локомотив», конечно, это переход по спортивному принципу. То, что «Локомотив» внизу таблицы, это ни о чем не говорит. Это топ-клуб. Другое дело, что Цорн и его бригада дешевых спекулянтов разрушила то, что делалось десятилетиями. «Крылья» и «Локомотив» поменяются в таблице местами. Я знаю тех, кто зашел в «Локомотив» по спортивной части и уверен, что клуб всегда будет вверху турнирной таблицы. Единственное, что сейчас до конца сезона будут расчищаться помойка, которую создал Цорн".

28 декабря 18-летний Пиняев подписал с «Локомотивом» четырехлетний контракт. В текущем сезоне на счету Пиняева 11 матчей в РПЛ, в которых он забил три гола и отдал две голевых передачи.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

Источник: Legalbet.ru
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
0
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