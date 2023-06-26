Агент Селюк: «Конате хочет развиваться, играть в футбол»
Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем форварда «Ахмата» Мохамеда Конате.
«Что касается будущего Конате, то я пока ничего не знаю. Никакой конкретики на данный момент нет. Он хочет развиваться, играть в футбол. Начнет ли Конате новый сезон в другой команде? Посмотрим, все может быть», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 23 матча в РПЛ, отметился 11 голами и 1 результативной передачей.
«Ахмат» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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