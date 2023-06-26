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Сегодня, 14:45

Агент Селюк: «Конате хочет развиваться, играть в футбол»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем форварда «Ахмата» Мохамеда Конате.

«Что касается будущего Конате, то я пока ничего не знаю. Никакой конкретики на данный момент нет. Он хочет развиваться, играть в футбол. Начнет ли Конате новый сезон в другой команде? Посмотрим, все может быть», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 23 матча в РПЛ, отметился 11 голами и 1 результативной передачей.

«Ахмат» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-konate-hochet-razvivat-sya-posmotrim-chto-budet-dal-she-s-ego-budushhim/
Мохамед Конате
Футбол
ФК Ахмат
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