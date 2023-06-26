Петржела: «Уход Вендела, Малкома и Клаудиньо неизбежен для «Зенита»
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями о возможном уходе легионеров из петербургского клуба.
«Надо понимать, что «Зениту» будет очень сложно удержать свои самые ценные активы. Их лидеры находятся на пике футбольной карьеры и интересуют многие европейские клубы. Уход Вендела, Малкома и Клаудиньо неизбежен для «Зенита», но сине-бело-голубые могут хорошо заработать на их продаже. Нет смысла удерживать в команде людей, которые хотят уйти и которых уже нельзя купить деньгами», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.
Ранее появилась информация о том, что полузащитник «Зенита» Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», футболист должен в ближайшее время прибыть в расположение сине-бело-голубых.
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