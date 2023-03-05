Селюк — о хет-трике Дзюбы: «Забил три гола сборной России во главе с главным тренером»

Агент Дмитрий Селюк высказался о хет-трике нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура против «Ростова» (3:1).

«В определенной степени его карьера перезагружается. Ему есть что доказывать, и он мотивирован, — приводит Vprognoze.ru слова Селюка. — «Ростов» с Карпиным, это дополнительная мотивация и нужно отдать должное, что первый гол забил он на опыте. Молодец! Сделал хет-трик. Сейчас тренер сборной, по идее, должен пригласить в национальную команду. Потому что, сейчас к играм с Ираном и Ираком Дзюба подходит в статусе лучшего нападающего РПЛ. Именно он голеадор и забивной форвард».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин совмещает работу в клубе и сборной России.

«Мало того, что он забил три мяча самом Карпину и, что не мало важно, забил всем игрокам сборной. Вратарь — из сборной, защитники тоже. Все сборники. Он показал, кому он забивал. Практически национальной команде он забил во главе с главным тренером», — добавил Селюк.