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Мелкадзе: «Что требует главный тренер, какой футбол? Тот, который вы увидели сегодня»

Мелкадзе прокомментировал победу «Сочи» в матче с ЦСКА
Артем Белинин
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал победный матч 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0). Это был дебютный матч Курбана Бердыева на посту главного тренера.

— Эмоции, конечно, всегда есть, когда приходит новый тренер. Что сегодня было на поле, это точно не про везение. Это та работа, тот пот, те силы, которые были затрачены на сборы.

— Вы сегодня вышли с удвоенной мотивацией, боролись за каждый матч. Это особенная история или так сказался перерыв, соскучились?

— Каждый в команде, не только футболист, понимает, что «Сочи» сейчас не на своем месте. Нам надо подняться повыше.

— Вам отводит особенную роль Бердыев?

— Какой особой роли нет. Стараемся выполнять, что делаем на тренировках. Что требует главный тренер, какой футбол? Тот, который вы увидели сегодня. Чтобы на поле была команда, сегодня мы это продемонстрировали, на что способны.

— Какие у вас впечатления от Бердыева? Что вас удивило?

— Большое внимание к мелочам на тренировках. Не то, чтобы это удивило, но мало тренеров обращают внимание на детали. Какие мелочи? Обработка, качество пасса.

— Совпал ли образ Бердыева, который существует, и ваше личное знакомство с ним?

— Нет. Он хороший, теплый, приветливый. Более открытый с нами? Нет.

Георгий Мелкадзе
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3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
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