Александр Селихов: «Как будто в космос улетел»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ.

В последний раз он выходил на поле 8 апреля 2019 года в матче против ЦСКА. Он не смог доиграть встречу из-за травмы фаланги пальца кисти. Осенью 2019 года Селихов возобновил тренировки, но вскоре повредил ахиллово сухожилие.

— Эмоции самые положительные. Как будто в космос улетел. Понимаю, что добиться результата можно только через тяжелый труд. Нужно не опускать руки и верить в себя.

— Почувствовал, что все было не зря?

— Конечно.

— Определился по своему будущему? Ты говорил, что эти полгода будут определяющие.

— Время покажет.

— Пока не можешь сказать, уходишь или нет?

— Пока не могу.

— Может ли повлиять на решение то, что у «Спартака» поменяется тренер?

— Все возможно.

— В условиях равной конкуренции сможешь выбить Максименко из основы?

— Время покажет. Мое дело — тренироваться, отдаваться полностью делу.

— Боли уже не чувствуешь?

— Нет, уже нет. Все зажило. Надеюсь, это будет отправной точкой.

(Севастиан Терлецкий)