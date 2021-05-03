Александр Селихов: «Как будто в космос улетел»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ.
В последний раз он выходил на поле 8 апреля 2019 года в матче против ЦСКА. Он не смог доиграть встречу из-за травмы фаланги пальца кисти. Осенью 2019 года Селихов возобновил тренировки, но вскоре повредил ахиллово сухожилие.
— Эмоции самые положительные. Как будто в космос улетел. Понимаю, что добиться результата можно только через тяжелый труд. Нужно не опускать руки и верить в себя.
— Почувствовал, что все было не зря?
— Конечно.
— Определился по своему будущему? Ты говорил, что эти полгода будут определяющие.
— Время покажет.
— Пока не можешь сказать, уходишь или нет?
— Пока не могу.
— Может ли повлиять на решение то, что у «Спартака» поменяется тренер?
— Все возможно.
— В условиях равной конкуренции сможешь выбить Максименко из основы?
— Время покажет. Мое дело — тренироваться, отдаваться полностью делу.
— Боли уже не чувствуешь?
— Нет, уже нет. Все зажило. Надеюсь, это будет отправной точкой.
(Севастиан Терлецкий)
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