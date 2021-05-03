Парфенов рассказал о настрое на матч против «Спартака»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал о настрое команды на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».

«У нас сегодня важнейший матч. Следующий будет таким же. И неважно, с кем играть. Нам нужны три очка», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».