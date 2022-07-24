Селихов сравнил Абаскаля с прошлыми тренерами «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов сравнил нового главного тренера команды Гильермо Абаскаля с предыдущими наставниками красно-белых.

— Абаскаль — пятый для тебя тренер в «Спартаке». Кто из предыдущих дал тебе больше в плане развития, кто меньше?

— Не могу точно сказать. Все тренеры в «Спартаке», с которыми я работал, внесли свой вклад в мое развитие. Каждому из них благодарен.

— Как ты считаешь, команда уже на сто процентов понимает, чего хочет Абаскаль? Тебе легко даются его требования?

— Я понимаю, чего от нас требует главный тренер. У сейчас достаточно молодая команда. Нам всегда есть к чему стремиться и куда расти.

— Все считают, что у «Зенита» в этом году нет конкурентов. Ты согласен с этим?

— Сезон покажет, я не прогнозист.

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Он сменил итальянца Паоло Ваноли, который работал с командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.

(Станислав Жатиков)