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Сегодня, 09:05

Селихов сравнил Абаскаля с прошлыми тренерами «Спартака»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов сравнил нового главного тренера команды Гильермо Абаскаля с предыдущими наставниками красно-белых.

— Абаскаль — пятый для тебя тренер в «Спартаке». Кто из предыдущих дал тебе больше в плане развития, кто меньше?

— Не могу точно сказать. Все тренеры в «Спартаке», с которыми я работал, внесли свой вклад в мое развитие. Каждому из них благодарен.

— Как ты считаешь, команда уже на сто процентов понимает, чего хочет Абаскаль? Тебе легко даются его требования?

— Я понимаю, чего от нас требует главный тренер. У сейчас достаточно молодая команда. Нам всегда есть к чему стремиться и куда расти.

— Все считают, что у «Зенита» в этом году нет конкурентов. Ты согласен с этим?

— Сезон покажет, я не прогнозист.

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Он сменил итальянца Паоло Ваноли, который работал с командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.

(Станислав Жатиков)

Источник: https://t.me/rabinerigor/6690

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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