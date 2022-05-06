Вратарь «Спартака» Селихов не считает, что Ваноли наигранно празднует голы команды

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о поведении главного тренера красно-белых Паоло Ваноли во время голов команды.

«Итальянский импульс чувствуется. Мне интересно работать с Ваноли. Многие считают, что его эмоциональность и празднования голов — наигранные? У него просто такой характер. Для Ваноли это первый сезон в качестве главного тренера, возможно, это прибавляет эмоций», — приводит Sport24 слова Селихова.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.

«Спартак» с 34 очками в 27 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем, 28-м туре красно-белые сыграют против «Урала» на выезде. Матч состоится завтра, 7 мая, начало — в 14.00 (мск).