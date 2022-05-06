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Сегодня, 11:13

Вратарь «Спартака» Селихов не считает, что Ваноли наигранно празднует голы команды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о поведении главного тренера красно-белых Паоло Ваноли во время голов команды.

«Итальянский импульс чувствуется. Мне интересно работать с Ваноли. Многие считают, что его эмоциональность и празднования голов — наигранные? У него просто такой характер. Для Ваноли это первый сезон в качестве главного тренера, возможно, это прибавляет эмоций», — приводит Sport24 слова Селихова.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.

«Спартак» с 34 очками в 27 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем, 28-м туре красно-белые сыграют против «Урала» на выезде. Матч состоится завтра, 7 мая, начало — в 14.00 (мск).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-06-selikhov-ne-schitayet-chto-vanoli-naigranno-prazdnuyet-goly-spartaka
Александр Селихов
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ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
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ЦСКА – Сочи
 - : -
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Крылья Советов

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Краснодар

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Спартак

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 22 1 4
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