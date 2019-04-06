20:33 | Футбол — РПЛ

Селихов не пожал руку Кононову и что-то ему крикнул

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Голкипер "Спартака" Александр Селихов не пожал руку главному тренеру красно-белых Олегу Кононову при замене на Александра Максименко на 68-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Селихов прошел мимо Кононова, а на входе в тоннель сказал специалисту что-то резкое. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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Спартак - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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