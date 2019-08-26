Селихов может уйти в аренду. Но «Спартак» будет платить около 70 процентов зарплаты

Как стало известно «СЭ», не исключено, что вратарь «Спартака» Александр Селихов покинет клуб и уйдет в аренду. Наиболее вероятен трансфер в «Крылья Советов». Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/20. 25-летний Селихов рассчитывает получить регулярную игровую практику, а потому намерен на время покинуть красно-белых. Также в игроке заинтересован «Урал», но у екатеринбуржцев ниже финансовые возможности. Решение может последовать уже во вторник.

В случае ухода футболиста москвичи возьмут на себя основные выплаты по его зарплате, порядка 70 процентов — она составляет около 1,3 миллиона евро в год. Из-за близости возможной сделки Селихов по решению тренерского штаба «Спартака» не летал с командой на воскресный матч 7-го тура РПЛ в Самару (2:1).

Бывший голкипер «Амкара» перешел к красно-белым зимой золотого сезона-2016/17 и дебютировал в первой команде в майской встрече с пермяками — уже после оформления досрочного чемпионства. В столичном клубе футболист провел 37 матчей во всех турнирах. Из-за проблем со здоровьем Селихов пропустил значительную часть чемпионата России-2018/19, приняв участие лишь в 5 играх, последняя из которых — дерби с ЦСКА в начале апреля (0:2). (Вячеслав Короткин)