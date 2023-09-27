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Сегодня, 13:23

Селихов еще не вернулся в общую группу «Спартака» после травмы спины в матче с «Динамо»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии вратаря красно-белых Александра Селихова, который восстанавливается от травмы спины.

29-летний россиянин вышел в стартовом составе на матч 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0), но был заменен в перерыве из-за повреждения.

«Спартак» проведет следующую игру 1 октября на выезде против «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ.

«Александр Селихов пока работает индивидуально. Решение о его участии в матче в Самаре будет принято ближе к игре», — сообщил Зеленов.

В сезоне-2023/24 Селихов принял участие в четырех матчах и пропустил два гола, отыграв три встречи на ноль.

Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
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