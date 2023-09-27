Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко сообщили, что ждут четвертого ребенка.

Костенко в своих соцсетях выложила серию фотографий с животом и написала: «ШестьЯ». Тарасов также опубликовал совместный снимок и подписал: «Спасибо, любимая».

Пара уже воспитывает трои детей — Милану (10 июля 2018), Еву (5 февраля 2020) и Алексея (29 октября 2021). Кроме того, у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.