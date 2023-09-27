Агент защитника «Сочи» Дркушича рассказал о ходе восстановления футболиста

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

23-летний словенец получил травму 16 сентября в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

«Он все еще не начал работать с командой. Я думаю, что в конце этой или начале следующей недели он присоединится к общей группе», — сказал Ратковица «СЭ».

В сезоне-2023/24 Дркушич провел 8 игр за «Сочи» в РПЛ и забил 1 гол.