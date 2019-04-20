"Сегодня мы узнаем ответ на этот вопрос". Аршавин - о чемпионстве "Зенита"

Победитель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин оценил перспективы питерцев в чемпионате России.

– "Зенит" удерживает первую строчку. Чемпионство уже в руках команды или рано об этом зарекаться?

– Сегодня мы узнаем ответ на этот вопрос. Если "Зенит" удачно выступит в Краснодаре и победит, то, думаю, с большой долей вероятности станет чемпионом. Если этого не произойдет, то у конкурентов будет время, чтобы настичь "Зенит".

– Кто главный конкурент? "Локомотив"?

– Две команды: "Краснодар" и "Локомотив".

– ЦСКА уже списываете со счетов?

– Не то, чтобы списываю, но он отстает побольше и оступается дома. Фавориту это непозволительно. (Илья Егоров)

Полностью интервью Аршавина