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3 апреля, 23:20

Щербаченко заявил, что ситуация с Гогниевым в «Химках» немного затянулась

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал отставку с поста главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева.

«Ситуация с Гогниевым в «Химках» немножко затянулась. Сторонам нужно было раньше принять это решение и спокойно врозь двигаться дальше: «Химкам» — в свою сторону, а Гогниеву — в свою. Я не думаю, что Гогниев останется без работы. Многое в его тренерской карьере будет зависеть от того, как он пересмотрит свои ошибки и недочеты. А «Химки», учитывая, что у них была какая-то безысходность, наверняка почувствуют определенный положительный импульс. Здесь многое зависит от того багажа, который Билялетдинову оставил Гогниев. То, что Билялетдинов уже был в команде, это плюс. Значит, он знает ее подноготную, и ему будет проще со схемой игры и с составом, нежели тренеру со стороны. Если в ближайшие тур-два «Химки» одержат победу в матче чемпионата, это даст им некую надежду на исправление ситуации, хотя в это верится с трудом», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005071054_scherbachenko_u_himok_mnogoe_zavisit_ot_bagaja_kotoryiy_gogniev_ostavil_bilyaletdinovu
Футбол
РПЛ
ФК Ротор
ФК Химки
Федор Щербаченко
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3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
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8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
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 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
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13
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15
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