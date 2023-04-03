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3 апреля, 23:06

Адамов недоволен, что Джанаев получает больше игрового времени

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Сочи» Денис Адамов прокомментировал свои перспективы в составе «южан» после победы над московским «Динамо» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

«Матч с «Динамо» повлияет на мои перспективы с точки зрения получения большего количества игрового времени? Посмотрим. Это уже к тренеру вопросы. Как отношусь, что Джанаев играет чаще? Понятное дело, что я недоволен этим. Но я работаю, жду свой шанс. С «Динамо» его получил. Рад, что так все произошло», — приводит слова Адамова Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Денис Адамов провел за «Сочи» 14 матчей и пропустил 26 и один раз отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-03-vratar-adamov-ya-nedovolen-chto-dzhanayev-chashche-menya-igrayet-za-sochi
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 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
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