Щербаченко считает, что красную карточку Роши отменят

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал победу «Спартака» в московском дерби над ЦСКА со счетом 2:1.

«В первой ситуации с наступом я абсолютно согласен с отсутствием одиннадцатиметрового. Такие эпизоды не тянут на карточки и пенальти, максимум это может быть штрафной удар. Это не умышленная жесткость, а игровой момент, случайность. По поводу второй ситуации в штрафной ЦСКА мнения специалистов разделились. Я бы сказал, там 50 на 50. Вроде факт контакта есть, но удар по ноге был не такой большой силы, и падение случилось не поэтому. Там решение, как говорится, на откуп арбитру. Что касается удалений, то красную карточку надо было показывать только Соболеву. Судья, наверно, не разобрался в ситуации, когда у Соболева произошла первая стычка с Рошей. Тогда нужно было акцентировать на этом больше внимания и разъяснить двум игрокам, что в следующий раз к ним будет применены жесткие санкции. В конце концов нервы не выдержали у Соболева, а помощник тоже не разобрался и сказал главному арбитру, что Роша делал то же самое. Но, конечно, Роша не делал то же самое, что и Соболев, которому, я думаю, дадут длительную дисквалификацию. А красную карточку Роши наверняка отменят. Ему можно было дать максимум желтую за просьбы и апелляции к арбитру», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.