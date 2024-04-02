Песьяков назвал вратарей РПЛ, которые не хуже него играют ногами
Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков не считает, что лучше всех из вратарей РПЛ играет ногами.
«Три фамилии сразу назову — Селихов, Сафонов, Максименко. Все они играют как минимум не хуже», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».
В текущем сезоне 35-летний Песьяков провел 21 матч во всех турнирах, пропустил 30 мячей и шесть раз отыграл на ноль.
Источник: «РБ Спорт»
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|4
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|Краснодар
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|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
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|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
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|21
|8
|9
|4
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|33
|
6
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|5
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|
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|
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|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
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|21
|8
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|7
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|30
|
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|4
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|28
|
11
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|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
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|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
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|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
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