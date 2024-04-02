Песьяков назвал вратарей РПЛ, которые не хуже него играют ногами

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков не считает, что лучше всех из вратарей РПЛ играет ногами.

«Три фамилии сразу назову — Селихов, Сафонов, Максименко. Все они играют как минимум не хуже», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 35-летний Песьяков провел 21 матч во всех турнирах, пропустил 30 мячей и шесть раз отыграл на ноль.