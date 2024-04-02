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Песьяков назвал вратарей РПЛ, которые не хуже него играют ногами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков не считает, что лучше всех из вратарей РПЛ играет ногами.

«Три фамилии сразу назову — Селихов, Сафонов, Максименко. Все они играют как минимум не хуже», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 35-летний Песьяков провел 21 матч во всех турнирах, пропустил 30 мячей и шесть раз отыграл на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Максименко
Александр Селихов
Матвей Сафонов
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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